📷 Wat is hij van plan? Wout van Aert zit niet alleen met de klassiekers in zijn achterhoofd

Wout van Aert is ondertussen een week op Tenerife om zich voor te bereiden op de klassiekers. Al lijkt hij ook al met andere doelen in zijn achterhoofd te zitten.

Samen met onder meer Tiesj Benoot bereidt Wout van Aert zich op Tenerife voor op de belangrijkste periode van het klassieke voorjaar met een hoogtestage. Pas twee dagen voor de E3 Saxo Classic (28 maart) keert Van Aert terug naar België.

Hij hoopt natuurlijk het effect van zijn hoogtestage te voelen tijdens de Ronde van Vlaanderen (6 april) en Parijs-Roubaix (13 april). Van Aert hoopt eindelijk eens aan het langste eind te trekken in een van die twee koersen.

Van Aert wil roze trui in de Giro

Al lijkt Van Aert dus niet enkel met de klassiekers in zijn achterhoofd te zitten. Op hun sociale media postte Visma-Lease a Bike enkele foto's van Van Aert op zijn tijdritfiets, terwijl hij fiets in deze periode vaak aan de kant laat staan.

Van Aert heeft namelijk ook zijn zinnen gezet op de Giro, die op 9 mei van start gaat in Albanië. De eerste etappe is meteen een pittige met een beklimming van tweede categorie halfweg de etappe en twee beklimmingen van derde categorie in de finale. Van Aert is daar meteen kandidaat ritwinnaar.

Al het niet lukt in de eerste rit, krijgt hij op dag twee een herkansing om in de tijdrit van 13,7 kilometer jacht te maken op de roze trui. Na de gele trui in de Tour en de rode trui in de Vuelta, is het roze de enige leiderstrui in een grote ronde die Van Aert nog niet droeg. En dat is ook een doel dit voorjaar.