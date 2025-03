Cras wordt slachtoffer van neutralisatie, Van Wilder onthult meer details van bizarre situatie

De geneutraliseerde vierde etappe in Parijs-Nice zorgde voor chaos. Het dwong Steff Cras zelfs tot een opgave, Ilan Van Wilder was niet te spreken over de manier waarop die neutralisatie gebeurde.

Op 45 kilometer van de streep werd de vierde rit van Parijs-Nice voor zo'n 45 minuten geneutraliseerd. Uiteindelijk werd er op zo'n 30 kilometer van het einde toch weer gekoerst, maar dat was niet zonder gevolgen voor iedereen.

Zo kon Steff Cras (TotalEnergies) zijn weg niet meer verderzetten. De 29-jarige Belg moest volgens zijn ploeg opgeven met onderkoelingsverschijnselen. Wellicht omdat hij te lang had stilgestaan in het koude en natte weer.

Paris-Nice - Étape 4



Grosse journée à l'avant pour Thomas Gachignard qui est passé en tête des 5 premiers GPM du jour.



Jordan Jegat vient accrocher le top-20 à La Loge des Gardes.



Les conditions météorologiques très difficiles ont plongé Steff Cras dans un état…

Niet onlogisch als je de uitleg van Ilan Van Wilder achteraf hoorde. "We moesten eerst tien minuten stilstaan, daarna vijftien kilometer afdalen zonder info en aan de voet opnieuw wachten. Iedereen stond daar verkleumd van de kou", zei hij bij VTM Nieuws. "Toen we vertrokken zat er nog een auto midden in het peloton."

Dat renners zoals Cras moesten opgeven door onderkoeling vindt Van Wilder dan ook een vorm van koersvervalsing. Van Wilder zelf werd uiteindelijk elfde in de rit, al was het wel op de tanden bijten op het einde.

"Ik nam vijf minuten voor de neutralisatie nog een gel cafeïne, waardoor ik op het einde wel een dipje had. Dan was het op karakter proberen nog sterk te finishen." In het klassement is Van Wilder nu ook elfde.