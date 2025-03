"Geen gemakkelijke overgang": Nieuwe ploegmaat van Wout van Aert heeft het zeer moeilijk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sinds dit jaar rijdt Simon Yates voor Visma Lease a Bike. Het loopt echter niet bepaald op wieltjes voor de nieuwkomer.

“Een bittere pil.” Dat was woensdag bij Visma Lease a Bike te horen nadat Simon Yates maar liefst 31 seconden tijd verloor op de eerste groep in de Tirreno-Adriatico.

Yates had al voor de rittenkoers van start ging afgelopen weekend de nodige vraagtekens bij zijn eigen vormpeil. Nochtans wou hij zelf de overstap maken naar één van de beste wielerploegen ter wereld om zichzelf te bewijzen.

“Ik ga niet liegen: het was geen makkelijke overgang”, vertelt hij aan Indeleiderstrui. “Ik heb alles lang op een bepaalde manier gedaan, dus om nu alles anders te doen, dat was wel een uitdaging.”

Yates heeft zijn best gedaan om zich aan te passen en hoopt dat de opofferingen die hij allemaal doet ook zijn weerslag hebben op de resultaten die hij zal brengen.

Zijn broer Adam rijdt ondertussen bij UAE Team Emirates. “Het was niet per se de motivatie om te veranderen van team. Ik was blij bij Jayco-AlUla, waar ik alles op mijn manier deed”, gaat hij verder.

“Maar toen de kans zich voordeed, kreeg ik wel het vertrouwen dat het de juiste keuze kon zijn. Je gaat naar een grote ploeg en Adam heeft een grote stap gemaakt bij UAE. Hopelijk doe ik dat ook”, besluit Yates.