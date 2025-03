Jan Bakelants doet boekje open over overnachting in rendez-vous-hotel

Jan Bakelants heeft in zijn rijkgevulde carrière heel wat memorabele momenten beleefd. In Wielerclub Wattage vertelt hij daar honderduit over.

Voor zijn nieuwe verhaal keert Jan Bakelants terug naar de Ronde van Lombardije in het jaar 2015. Bakelants wou nog een mooie afsluiter rijden, maar dat draaide eventjes anders uit. “Alleen had mijn team AG2R te lang gewacht om een hotel te boeken in Milaan, waar toen de Wereldtentoonstelling plaatsvond. Een evenement dat natuurlijk veel volk op de been brengt”, vertelt Bakelants. De ploeg vond uiteindelijk toch onderdak in het hotel Rubacuori, wat Italiaans is voor hartenbreker. Die naam deed niet het beste vermoeden en dat werd ook snel duidelijk. Het was overduidelijk dat het om een rendez-vous-hotel ging. “Met aparte carports. De bedden waren bedekt met kunstleer tegen vlekken.” En dat merkte hij ook tijdens de nacht. “Om 2 uur 's nachts werden we wakker van het gestommel in de kamer naast ons. Alsof de Derde Wereldoorlog was uitgebroken. Ik wil niet weten wat daar aan het gebeuren was.” Uiteindelijk reed Bakelants niet bepaald een sterke Ronde van Lombardije. Hij moest vrede nemen met een 21ste plaats in de klassering.