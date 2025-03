Maakt Remco Evenepoel onverwachte comeback in de Ronde van Vlaanderen? Dirk De Wolf schept klaarheid

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Soudal Quick-Step mist in het klassieke voorjaar een echte kopman die kan meedoen in de finale. Wordt Remco Evenepoel van stal gehaald voor de Ronde van Vlaanderen?

Opvallende aanwezige bij de verkenning van de Omloop Het Nieuwsblad bij Soudal Quick-Step was Remco Evenepoel. De dubbele olympische kampioen kon zo nog eens de ploegmaats en iedereen van de ploeg zien.

Evenepoel werd onlangs ook gesignaleerd op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Wordt de olympische kampioen de joker van Soudal Quick-Step? Hij zou Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert het vuur aan de schenen kunnen leggen.

Rijdt Evenepoel de Ronde van Vlaanderen?

Maar komt Evenepoel op 6 april ook aan de start van de Ronde van Vlaanderen? "Neen", zegt Dirk De Wolf bij Wielerclub Wattage. "Dat was een lange duurtraining 40 dagen voor zijn comeback. Geen Ronde van Vlaanderen dit jaar, maar misschien wel in de toekomst."

Het zal dus niet voor dit jaar zijn, maar Patrick Lefevere hoopt dat Evenepoel in de toekomst toch aan de start zal komen van de Ronde van Vlaanderen. Lefevere is ervan overtuigd dat Evenepoel zou meedoen voor winst.

De focus van Evenepoel ligt nu echter bij de grote rondes. In 2022 won Evenepoel al de Vuelta, vorig jaar werd Evenepoel derde in de Tour. Dit jaar wil hij opnieuw schitteren in de Tour en strijden tegen Pogacar en Vingegaard.