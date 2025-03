Vanthourenhout en Wuyts stellen zich vragen bij Vingegaard: "Kan een probleem worden"

De nieuwe helm van Jonas Vingegaard gaat stevig over de tongen in de wielerwereld. Ook Sven Vanthourenhout en Michel Wuyts zien voor- en nadelen.

Sinds Parijs-Nice ziet de helm van Jonas Vingegaard er anders uit dan die van zijn ploegmaats. In de kleuren van de Deense vlag rijdt Vingegaard nu met 'Bygma' op zijn hoofd, een Deens bouwbedrijf.

"Toch vrij apart", zegt Sven Vanthourenhout bij Wuyts & Vlaeminck. Van Aert en Pidcock rijden met helmen van Red Bull, maar dat maakt deel uit van een groter partnerschap. Bij Vingegaard is het enkel hij die gesponsord wordt.

Helm Vingegaard goed of slecht voor het wielrennen?

"Ik weet niet hoe ik het moet interpreteren. Op die manier hou je renners te vriend en ook al zijn partners superbelangrijk, toch is dit een extern gegeven", zegt Vanthourenhout. "Visma staat dit toe, dus ik veronderstel dat het team er niet armer van gaat worden."

Al is het maar de vraag of het niet enkel is om Vingegaard iets extra te kunnen betalen naast zijn loon. "Maar het overige deel van de ploeg, de andere renners en stafleden, zij gaan daar hun graantje níet in meepikken."

Michel Wuyts ziet een ander potentieel probleem. "Als we het allemaal gaan doen, krijgen we wel een probleem met de herkenbaarheid. Je zal maar commentator zijn en daar een assortiment van 150 verschillende helmen voorgeschoteld krijgen..."