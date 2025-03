Afstappen door het slechte weer? Tim Merlier maakt stevig statement in Parijs-Nice

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico worden getroffen door slecht weer. Ziek worden loert dan ook om de hoek voor heel wat renners.

500 renners zijn er ongeveer op het niveau van de World Tour. Daarvan rijden er momenteel een 300-tal mee in Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico.

Alleen, de weersomstandigheden zijn verschrikkelijk voor de renners. Om niet ziek te worden zou je denken dat heel wat van hen dan maar beter opgeven als het weer de komende dagen zo slecht blijven.

Maar blijkbaar denkt zo goed als niemand daar aan. Zeker als ze zich op dit moment goed voelen. Bovendien zit het in veel sportersharten niet ingebakken om op te geven als dat niet echt nodig is.

Ook Tim Merlier wil niet stoppen met rijden in Parijs-Nice. En daar heeft onze landgenoot nog veel meer redenen toe dan andere renners.

“Die derde ritzege wil ik zeker nog”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “En... (kijkt even naar beneden) ik draag dit truitje, hé. Groen in de AlUla Tour en de UAE Tour lukte al. In Parijs-Nice nog niet. Het zou dus wel mooi zijn”, besluit hij.