Ine Beyen steekt haar bewondering niet weg: "Goed dat er iemand als Sven Nys is binnen de ploeg"

Sven Nys verdient de nodige lof voor wat hij allemaal doet. Ook ex-wielrenster Ine Beyen ziet welke goede beslissingen hij allemaal neemt.

Ine Beyen zag Fleur Moors, amper 19 jaar oud, een mooie transfer maken naar Lidl-Trek. Maar het leverde niet alleen mooie momenten op.

“Vorig jaar een gescheurde milt na een valpartij en nu haar crosswinter naar de vaantjes door een luchtweginfectie”, klinkt het in Het Nieuwsblad bij Beyen.

Wat ze voor haar sport wil doen, is gigantisch veel. “Ik ben haar deze winter nog tegen het lijf gelopen op de luchthaven: supergemotiveerd, superscherp, ze wou zó graag.”

Maar dat is niet altijd de juiste keuze. “Want je weet hoe dat gaat: je rijdt bij het grote Lidl-Trek, een op-en-top professionele omgeving... De verleiding wordt dan groot om je lichaam toch maar te forceren om de verwachtingen in te lossen.”

Dan grijpt Sven Nys precies op het juiste moment in. “Dan is het goed dat er iemand als Sven Nys binnen de ploeg is opgestaan om te zeggen: ‘Nu even niet, eerst helemaal herstellen’.”