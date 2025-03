🎥 "Inmiddels voel ik me weer goed": Olav Kooij klopt Mathieu van der Poel

Olav Kooij heeft de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Nederlander haalde het voor twee landgenoten, waaronder Mathieu van der Poel.

De etappe zag er op papier niet zo zwaar uit, maar de omstandigheden waarin er moest gekoerst worden maakten het wel een heel lastige etappe.

Visma Lease a Bike controleerde de koers, maar na de laatste beklimming zetten waaiers de koers helemaal op zijn kop. De ploeg liet zich verrassen, maar gelukkig kwam alles weer samen.

Kooij sprintte zich voorbij Rick Pluimers en Mathieu van der Poel. Meteen goed voor zijn derde zege van het seizoen, de zesde al voor Visma Lease a Bike.

“Ik ben er vandaag volle bak voor gegaan”, vertelt Kooij op de website van de ploeg. “Aanvankelijk verliep alles volgens plan. Met dank aan het tempo dat mijn ploeggenoten reden kon ik de klimmetjes overleven. Vervolgens werd ik op het vlakke een beetje verrast door de waaiers.”

Maar Kooij kwam terug. “Op dat moment heb ik de knop omgezet. Ik ben heel erg blij. Even had ik een kleine terugslag in mijn vormpeil, maar inmiddels voel ik me weer goed. Het doel was om in deze koers een etappe te winnen en dat is gelukt. Dat geeft een hoop vertrouwen.”