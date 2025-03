Organisatie kan niet anders en grijpt in voor koninginnenrit van Parijs-Nice

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De slechte weersomstandigheden blijven de koers teisteren. Daarom wordt er ingegrepen op de koninginnenrit van Parijs-Nice.

Het weer in het Franse departement Alpes-Maritimes is niet goed. Dat heeft ook zijn gevolgen voor het parcours in Parijs-Nice.

De koninginnenrit van zaterdag wordt aangepast. De aankomst op de klim naar Auron blijft behouden, maar de afdaling van de Col de La Colmiane is te gevaarlijk.

De Côte de Belvédère en de Col de La Colmiane worden uit het parcours geschrapt. De renners zullen door de valleien de doortocht maken.

Oorspronkelijk stond er 147,8 kilometer op de agenda, maar dat zal nu ingekort worden tot slechts 109,3 kilometer.

Zo zullen dus enkel de Côte d'Aspremont en de klim naar Auron op het einde van de etappe gedaan worden, of twee in plaats van vier beklimmingen.

In de Tirreno-Adriatico is het weer ondertussen wat beter. De renners vertrokken daarstraks onder een lentezonnetje, maar er staat wel heel veel wind.