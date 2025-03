🎥 Arnaud De Lie geeft José De Cauwer helemaal gelijk: "Je mag dat zeker zeggen"

Arnaud De Lie beleefde vorig jaar een voorjaar om snel te vergeten. En dat begon allemaal met een val in Le Samyn en de scheldtirade die daarbij hoorde.

Na zijn tiende plaats in de Omloop Het Nieuwsblad vorig jaar wilde Arnaud De Lie drie dagen later schitteren in de Waalse opener van het wielerseizoen, namelijk Le Samyn. Maar op zo'n 30 kilometer van de streep liep het mis.

De Lie ging onderuit in een bocht en liep daarbij heel wat schaafwonden op. De jonge Belg uitte stevig zijn frustraties en ging zich afreageren bij de volgwagen van zijn ploeg. Daar riep De Lie onder meer 'kutkoers' als hij het heeft over Le Samyn.

De Lie weet dat reactie overdreven was

Een jaar later weet De Lie dat dat geen goede manier was om te reageren. "Ik weet ondertussen dat mijn reactie fout was. ’t Is moeilijk na een valpartij: je hebt pijn en tegelijk moet je kalm blijven", zegt De Lie bij Het Nieuwsblad.

"Dat lukt niet altijd. Dat is ook zo in de natuur, hé: een gekwetste leeuw is extra gevaarlijk." Onder meer co-commentator José De Cauwer hield zich nadien niet in en was streng over de scheldtirade van De Lie in Le Samyn.

Ook daar heeft de jonge Belg begrip voor. "Ja, dan mag je als commentator zeggen dat ik een beetje dom deed", stelt De Lie. Het zal De Lie nu wellicht niet meer overkomen.