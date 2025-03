België opnieuw aan het feest! Ons land is opnieuw een wielerhoogtepunt rijker: "Al klassieker gereden, dit geeft een boost"

België heeft al een zeer rijke wielergeschiedenis. Ons land is nu weer een nieuw hoogtepunt rijker na de overwinning van Jules Hesters op de UCI Track Nations Cup in Konya.

Dat is vanzelfsprekend een event in het baanwielrennen en het is duidelijk dat de 26-jarige Hesters zich hier ook voor opgeladen heeft. De Gentenaar heeft in Turkije dus meteen raak geschoten bij de eerste keer dat hij in actie kwam. Dat is geen toeval, want hij is gespecialiseerd in de afvalling. Dat heeft hij dus nog eens kunnen demonstreren.

De laatste tegenstander die overbleef, was de Deen Noah Wulff. Ook de Scandinaviër was niet opgewassen tegen de machtige spurt waar Hesters mee voor de dag kwam in de finale. Het goud was dus voor Hesters in Konya, waar de enige manche doorgaat van de Nations Cup, die wordt afgewerkt in landenteams. Hesters mikt ook nog op de ploegkoers.

🇧🇪 Jules Hesters holds off Noah Wulff to win the men's Elimination at the UCI Track Nations Cup 🏆#TrackCycling pic.twitter.com/0UFXbYFOhn — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 14, 2025

"Een overwinning is altijd mooi. Ik heb de laatste tijd redelijk veel wegwedstrijden gereden, ik heb al een klassieker gereden", verwijst de man die op de weg voor Flanders-Baloise uitkomt naar zijn deelname aan Kuurne-Brussel-Kuurne. "Ik kwam in goede vorm naar deze baancompetitie." Dat heeft iedereen ook kunnen zien.

"De eerste wedstrijd winnen geeft een boost voor de ploegkoers van zondag", heeft Hesters in Konya nog een ander doel voor ogen. "We gaan voor het podium. Het is een olympisch nummer, laten we hopen dat we dat halen." Dat Hesters in de afvalling al kon scoren, is niet helemaal toeval. "De afvalling is mijn favoriete nummer. Ik ben er heel goed in en ik weet hoe ik het moet doen."

🎙️ Jules Hesters 🇧🇪 speaks after winning the Men's Elimination in Konya#TrackCycling pic.twitter.com/SIgacU5T2M — UCI Track Cycling (@UCI_Track) March 14, 2025

Ook deze keer hield Hesters zijn emoties goed onder controle. "Ik was de hele wedstrijd kalm en hield me aan mijn plan. Het heeft heerlijk uitgepakt."