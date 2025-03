Coach Van der Poel beducht voor de Pogacar-methode: "Dan weet ik niet of er naast Mathieu nog iemand overblijft"

Mathieu van der Poel werkt nu al enkele jaren met dezelfde coach aan zijn zijde. Die zal hem niet snel zoals Pogacar laten trainen.

Het is inmiddels bekend dat Pogacar graag traint in Zone 2, wat neerkomt op het constant rijden op 60 tot 70% van je maximale hartslag, om je uithoudingsvermogen te verbeteren en vet te verbranden. Pogacar doet soms niets anders dan dat. Kristof De Kegel zal zijn eigen trainingen niet snel uit enkel Zone 2 laten bestaan, verklapt hij in een interview met GCN.

"Ik heb de aandacht voor de Zone 2 training natuurlijk gevolgd. Het komt vooral van Tadej Pogacar en zijn coach. Ten eerste is Pogacar een uitzonderlijke atleet. En het is iemand met andere doelen. Hij is een klassementsrenner en mikt dus op het tegenovergestelde dan waar wij op mikken als ploeg", schetst De Kegel al een belangrijk verschil tussen UAE en Alpecin-Deceuninck.

De Kegel vindt het geen ideale voorbereiding op de Ronde

"Ik zal het anders zeggen: als wij enkel Zone 2 training zouden doen in onze ploeg en we rijden in de Ronde van Vlaanderen de tweede keer de Kwaremont op, dan weet ik niet of er naast Mathieu van der Poel nog iemand overblijft. Op basis van het doel en het talent moeten we werken op het overleven van bepaalde beslissende momenten in de koers", vindt De Kegel.

Het pleidooi voor Zone 2 komt uiteraard wel ergens vandaan. "Er valt veel voor Zone 2 training te zeggen. Als je als niet-prof je algemene fitheid wil opbouwen en daar de eerste stappen in wil nemen, is dat een correcte manier om dat te doen. In het profwielrennen heb je daarnaast nog meer specifiek werk. Ik begrijp het principe van Zone 2 training, maar het is misschien kortzichtig om meteen al de rest te vergeten."

Tadej Pogacar sterk verbeterd

Voor Pogacar werkt het enorm goed, dat kan niemand ontkennen. "Tadej heeft zijn methoden het laatste anderhalf jaar à twee jaar veranderd. Hij was beter bij zijn oude methoden gebleven, want nu is hij té goed", lacht De Kegel.