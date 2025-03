De Plus onthult oorzaak voor duik in het klassement, Pidcock (2de) is kritisch voor zichzelf

Laurens De Plus mag een goed eindklassement vergeten in Tirreno-Adriatico. De Belg van INEOS Grenadiers verloor minuten, maar had daar wel een verklaring voor.

Met een vijftiende plaats in de openingstijdrit en door geen tijd te verliezen in de volgende etappes stond Laurens De Plus knap zevende in de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico. Die heeft hij wel niet kunnen vasthouden.

De Plus werd 70ste op iets meer dan 7 minuten van winnaar Juan Ayuso. In het klassement maakt De Plus dan ook een duik van 40 plaatsen naar de 47ste plaats. Maar de Belg van INEOS Grenadiers had wel een verklaring voor zijn slechte resultaat.

De voorbije twee dagen kampt De Plus met darmproblemen. "Ik voelde mij echt niet goed", zei hij bij VTM Nieuws. Na zijn derde plaats in de Ronde van de Algarve zit er zo geen nieuwe ereplaats in voor De Plus.

Pidcock kritisch voor zichzelf na tweede plaats

Tom Pidcock, ex-ploegmaat van De Plus, werd tweede in de koninginnenrit, maar was achteraf streng voor zichzelf. "Ik had meer kunnen doen vandaag, het is moeilijk om in te schatten wanneer je over je limiet gaat."

"Vandaag ben ik niet in de buurt van mijn limiet gekomen en had dieper kunnen gaan. Ik antwoordde op iedere poging van Ayuso, maar liet in één bocht een klein gat en toen was hij weg. Ik had dat gat dicht moeten rijden. Ik ben teleurgesteld in mezelf."