En Van Aert kijkt tevreden toe: Jorgenson (Visma-Lease a Bike) laat ploegmaats huzarenstuk opvoeren en doet zo gouden zaak

Van Aert zal met een tevreden blik gekeken hebben naar hoe Visma-Lease a Bike het deed in de zesde rit van Parijs-Nice. Het waaierrijden blijft toch een Vlaams fenomeen. Dat de ploeg dit zo goed onder de knie heeft, kan straks ook in de Vlaamse klassiekers van pas komen.

Visma-Lease a Bike zorgde voor een masterclass waaierrijden op weg naar Berre l'Etang, tot grote voldoening van overgebleven kopman Matteo Jorgenson. "Ik ben zo trots op mijn ploegmaten. We hebben een plan gemaakt en tot in de perfectie uitgevoerd", aldus de Amerikaan, die nu een voorsprong van veertig seconden heeft op zijn eerste achtervolger in de stand.

"In de bus bekeken we het parcours en wisten dat het in de afdeling van de Côte des Baux-de-Provence weleens flink kon gaan waaien. Dat gebeurde en toen we omkeken zagen we gaten ontstaan." Een groter signaal hadden ze in de ploeg niet kunnen ontvangen. "Dat was het moment dat we zo hard mogelijk zijn doorgereden richting de finish."

Veerkracht bij Visma-Lease a Bike

Ook ploegleider Grischa Niermann blikt tevreden terug. "Het was een hele mooie koers. Ik ben ontzettend trots op mijn team. Dit is een sterk staaltje veerkracht tonen, zeker na het nieuws van het uitvallen van Jonas Vingegaard." Dat was een opdoffer, maar de ploeg heeft dus nog alles in handen om de eindzege in Parijs-Nice binnen te halen.

Dat is nog meer het geval na de waaiers van afgelopen vrijdag. "Met een plan en een goede dosis motivatie kun je ver komen, zo blijkt maar weer." Het is ook een voorbeeld van hoe een Vlaamse specialisatie de voorbije jaren een belangrijke plek gekregen heeft binnen Visma-Lease a Bike en daar halen ze nu ook voordeel uit.

Waaiers kunnen Van Aert helpen in klassiekers

Wout van Aert zal hopen dat ditzelfde scenario zich straks herhaalt, moesten de weersomstandigheden ons in de Vlaamse klassiekers op een stevige wind trakteren.