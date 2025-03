Gaat het van kwaad naar erger? Opnieuw trekt Belgische koers de stekker eruit

Na de Druivenkoers komt er dit jaar ook geen editie van het Circuit de Wallonie. De Waalse eendagskoers krijgt dus geen opvolger voor Arnaud De Lie.

Met Arnaud De Lie vorig jaar en Jordi Meeus in 2023 waren twee Belgen aan het feest in de voorbije twee edities van het Circuit de Wallonie. Op 29 mei zou er een opvolger gezocht worden voor De Lie, maar dat zal niet gebeuren.

De organisatie heeft de stekker getrokken uit de editie van dit jaar. "Ondanks al onze inspanningen hebben we niet kunnen voldoen aan de voorwaarden om de race dit jaar door te laten gaan", zegt Francesco La Paglia namens het organisatiecomité in een persbericht.

"We blijven echter geëngageerd en hopen het evenement volgend jaar opnieuw te kunnen plannen." Er is dus misschien toch nog een toekomst voor de Waalse eendagskoers dit in 1966 voor het eerst georganiseerd werd.

Druivenkoers wordt wedstrijd voor junioren

Ook de Druivenkoers maakte deze week al bekend dat het dit jaar geen wedstrijd organiseert voor profs. Flanders Classics en Sportvrienden Overijse gooien het over een andere boeg met wedstrijden voor junioren jongens en meisjes.

"De Vlaamse Druivenkoers is al jaren verbonden aan de Druivenfeesten in Overijse, maar dat betekende dat de datum de voorbije jaren nogal een keer wijzigde", zei CEO Tomas Van Den Spiegel bij Sporza. "Op die manier was het voor teams niet altijd makkelijk om de wedstrijd in hun planning op te nemen, wat een steeds groter wordende impact had op de startlijst."