Moeder van Wout van Aert doet opmerkelijke onthulling: "Je zou het hem niet nageven, maar..."

Wout van Aert is de populairste Belgische renner, nog meer dan Remco Evenepoel. Dat heeft Van Aert ook te danken aan zijn persoonlijkheid en karakter, maar dat was blijkbaar niet altijd het geval.

Onlangs deed Michel Wuyts een opvallende uitspraak over Wout van Aert. Hij vond dat Van Aert té populair was. "Hij wordt benaderd als een halfgod", zei Wuyts daarover onlangs in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

Toch was Van Aert niet altijd de persoon die hij nu is. Daarover kan zijn moeder vooral meespreken. "Nu zou je het hem niet nageven, maar Wout was niet de braafste tiener", zei ze onlangs bij Het Nieuwsblad.

"Bij de deugnieterij stond hij misschien niet op de eerste rij, maar alleszins wel op de tweede", gaat ze verder. Ook ex-ploegmaat en goede vriend Daan Soete kan daarover wel een aardig woordje meespreken.

Van Aert is nooit bewust arrogant

Hij noemt Van Aert dan ook 'ne vrome'. Dat is in het Kempisch dialect, de thuisbasis van Van Aert, iemand die assertief is. Ook brutaal of arrogant zijn een mogelijke uitleg voor dat woord.

Volgens Van Aert heeft hij die assertiviteit mee van zijn ouders, al zet hij daar wel een kanttekening bij. "Bewust arrogant of brutaal heb ik me nooit gedragen – al ervaarden sommige mensen dat misschien zo."