Niet meer de junior uithangen en meer leider worden: Cian Uijtdebroeks doet aan harde zelfkritiek en slaat meermaals mea culpa

Het is Cian Uijtdebroeks menens om alles uit zijn potentieel te halen. Hij is niet vies van zelfkritiek, want de 22-jarige wil in 2025 een tandje hoger schakelen.

Het jonge Belgische talent maakt in Het Laatste Nieuws duidelijk dat hij voortaan een andere aanpak hanteert. Door meer eendagskoersen te rijden wil hij meer gewend geraken aan de nervositeit in het peloton. Daarnaast wil hij in finales meer de kaart van de aanval trekken, in plaats van defensief te rijden in de hoop om een top 10 vast te houden.

"We willen de stap maken van afwachten naar winnen. Geen volger meer zijn maar een winnaar proberen zijn", zet Uijtdebroeks de puntjes op de i. Wat liep er pakweg vorig jaar dan mis dat hij nog moet leren? "Ik koerste nog te veel als een junior. Ik verspilde te veel energie door alles op mijn eentje te willen doen", beseft Uijtdebroeks nu.

Uijtdebroeks op zoek naar meer efficiëntie

Dat is echt niet altijd nodig. "Ik moet onderweg efficiënter leren rijden, zoals niet zelf door de wind rijden om me te positioneren, maar gebruik maken van mijn ploegmaats." Dat is nu eenmaal een evolutie die een jonge wielrenner door moet maken. Dat betekent immers ook dat hij zich anders ten opzichte van die ploegmaats moet opstellen.

"Daarvoor moet ik ook meer leider worden: zelf beslissingen nemen en durven opdrachten te geven aan de ploegmaats. Met de bedoeling om dan frisser in de finale te komen en daar offensiever te koersen." Kortom: aan zelfkritiek geen gebrek bij Uijtdebroeks. Er is zelfs een recent en concreet voorbeeld waar hij voor in de spiegel kijkt.

Geen rugprobleem meer bij Uijtdebroeks

Gisteren liet Uijtdebroeks zich in de Tirreno verrassen in aanloop naar de laatste klim. "Ik was kwaad op mezelf. Op het moment dat ik vooraan moest zitten." Naast die zelfkritiek is er ook reden tot optimisme. Van zijn rugprobleem is inmiddels geen sprake meer. De weg ligt dus open voor Uijtdebroeks om zijn potentieel te maximaliseren.