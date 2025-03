Patrick Lefevere haalt zwaar uit en is bikkelhard voor de ASO

Patrick Lefevere ziet nog eens een reden om scherp uit te halen. Wat organisator ASO presteert met het verloop van Parijs-Nice, kan niet door de beugel, schrijft hij in zijn column in 'Het Nieuwsblad'.

Wat woensdag gebeurd is in Parijs-Nice, deed Patrick Lefevere denken aan 2014. In dat jaar werd ook even een rit door noodweer stilgelegd. De koers werd toen herstart terwijl veel renners nog bij de auto's stonden. Nairo Quintana pakte vier minuten op Rigoberto Uran, die toen voor Omega Pharma-Quick-Step reed. Lefevere noemt het in Het Nieuwsblad competitievervalsing en dat was het volgens hem woensdag ook.

Lefevere vond het al geen goede beslissing om dit jaar de koers te neutraliseren, omdat de verkleumde renners nergens naartoe konden. De bussen stonden immers aan de finish en in de volgwagens is geen plaats genoeg. Volgens Lefevere had de ASO er voor moeten kiezen om de gladde afdaling - het argument voor de neutralisatie - aan een gecontroleerde, beperkte snelheid naar beneden te rijden.

Lefevere ziet te weinig knowhow bij de ASO

Lefevere wijst de organisatie met de vinger voor het feit dat er geen duidelijker protocol was bij geval van een herstart. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step bedacht zich dat organisaties zoals ASO toch wel voldoende knowhow zouden moeten hebben om een herstart ordelijk te laten verlopen. Dat blijkt niet het geval te zijn, klaagt Lefevere.

Ondertussen weten we dat de koninginnenrit van zaterdag drastisch wordt ingekort: deze etappe in Parijs-Nice zal ruim veertig kilometer minder lang zijn dan aanvankelijk voorzien. Lefevere vindt het goed dat de beslissing reeds genomen is maar ziet ook dat de ASO deze miserie over zich heen roept. Vorig jaar stond immers dezelfde rit naar Auron geprogrammeerd en toen kon die integraal niet doorgaan, haalt hij zich voor de geest.

Lefevere niet verbaasd over Auron

De oud-teammanager is niet verbaasd dat het in een skistation als Auron midden maart het weer niet goed genoeg is om een koers te ontvangen.