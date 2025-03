Wout van Aert verbaast met activiteit op stage in Tenerife, Benoot denkt er het zijne van: "WK trainingsachterstand wegwerken"

Wout van Aert zit op stage in Tenerife helemaal niet stil. Eén van zijn activiteiten daar is Tiesj Benoot ook opgevallen.

Van Aert is natuurlijk niet zomaar in Tenerife: het is de bedoeling dat hij daar de conditie verder aanscherpt richting de voorjaarsklassiekers, met als grote doelen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Er moet dus hard labeur verricht worden. Dat neemt Wout van Aert serieus: hij kijkt duidelijk niet op een inspanning meer of minder.

Dat kunnen we afleiden uit zijn trainingstocht van vrijdag, waarvan de gegevens ook op zijn Strava-pagina staan. Wout van Aert is onder meer in het National Park de Teide gepasseerd en heeft daarnaast nog een ferme lus gemaakt: goed voor in totaal 206,8 kilometer. Vooral het afgelegde hoogteverschil springt ook in het oog: 5129 hoogtemeters.

Van Aert werkt zijn achterstand weg

Dit alles heeft Van Aert vrijdag zeven en een half uur op de fiets gehouden. "WK trainingsachterstand wegwerken", noemt hij het. Een zware training op stage is op zich nog niet zo bijzonder. Opvallender is wat Tiesj Benoot, zijn metgezel tijdens deze trainingstocht, heeft opgemerkt. Die plaatste er immers een veelzeggende foto bij.

Op die foto is duidelijk dat Van Aert een stukje offroad gevonden had en hij stapte met de fiets aan de hand een trap af. Zelfs tijdens een training op hoogtestage moet er blijkbaar toch een stukje veldrijden bij zitten. Benoot noemt het dan ook een "crossertjestraining". Al zal Van Aert onder een echte crosstraining nog wel wat anders verstaan.

Van Aert en Benoot goed op dreef op stage

In elk geval hebben zowel Wout van Aert als Tiesj Benoot vrijdag een KOM neergezet. Ze zijn dus behoorlijk op dreef.