Jan Bakelants niet mals voor Wout van Aert: "Te gemakkelijk om te zeggen"

De belangrijkste voorjaarsklassiekers naderen met rasse schreden. Sommige renners bereiden zich voor met een stage, anderen dan weer met Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico.

Voor het tweede jaar op rij is er geen spoor van Wout van Aert in Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Hij vertrok enkele dagen na Kuurne-Brussel-Kuurne naar Tenerife voor een hoogtestage van drie weken als voorbereiding op de klassiekers.

Geen zege dus in Parijs-Nice zoals in 2022, toen Van Aert ook in zes van de acht ritten in de top drie eindigde. Volgens Jan Bakelants toch een gemiste kans, want rittenkoersen zoals Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico blijven belangrijk.

"Het blijft belangrijk om ritten te winnen", zegt Bakelants bij De Zondag. Hij ziet Mads Pedersen dan ook een mentale opsteker gekregen hebben in Parijs-Nice richting Milaan-Sanremo en de Vlaamse klassiekers die eraan komen.

Bakelants kritisch voor Van Aert?

"Het is al te makkelijk om te zeggen dat je deze rittenkoersen niet wil rijden, omdat je straks Vlaanderen of Roubaix hoopt te winnen." Volgens Bakelants kunnen veel renners hun seizoen goedmaken met een ritzege in Parijs-Nice of Tirreno.

Slechts voor weinigen is de luxe weggelegd om niet te moeten koersen volgens Bakelants. "Waarbij overigens ook niet gezegd is dat een stage altijd de beste optie is. Voor velen geldt dat ze het best renderen na enkele stevige wedstrijden."