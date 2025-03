Mathieu van der Poel noemt zijn grootste concurrenten voor Milaan-San Remo en kondigt noodzakelijke plannen aan

Aan kennis geen gebrek bij Mathieu van der Poel. Hij weet wie zijn concurrenten zijn voor Milaan-San Remo en welke plannen hij moet uitvoeren om zelf top te zijn.

Mathieu van der Poel is behoorlijk tevreden over zijn eigen Tirreno-Adriatico. Hij had aan de Italiaanse rittenkoers deelgenomen om nog net dat tikkeltje beter te worden. "Ja, ik denk wel dat ik die extra procentjes gevonden heb", laat Van der Poel bij Sporza weten dat hij heeft waar hij voor naar de Tirreno gekomen is. "Ik weet wat ik volgende week moet doen om goed te zijn voor Milaan-San Remo."

Een eerste belangrijke voorwaarde om zelf de topvorm te bereiken in het eerste Monument van het jaar is zo vervuld. En wat moet hij dan precies doen, wat zijn de plannen nog? "Ik ga deze week vooral rusten en af en toe de gepaste prikkel geven op training. Dat is het belangrijkste. Het is een lastige week geweest hier, ik voel me dus klaar voor wat eraan komt."

Van der Poel verwacht gevestigde waarden in Sanremo

Van der Poel heeft ook al eens kunnen gadeslaan welke andere renners in aanmerking komen voor de prijzen in Milaan-San Remo. "Het is niet zo moeilijk om te zien wie ook de goede vorm beet heeft. Dan kom je uit bij de namen die in beeld zijn. Er zijn altijd renners die hun eigen voorbereiding hebben, maar ik ga ervan uit dat de gevestigde waarden op de afspraak zullen zijn in Sanremo."

Van de renners die in Tirreno-Adriatico aanwezig waren, zullen zich slechts weinigen ook in Sanremo tot favoriet bombarderen. Filippo Ganna is dan vrijwel de enige die er sprake komt. "Ganna heeft al bewezen dat hij kandidaat-winnaar is in Sanremo. Hij is één van de topfavorieten. Pogacar zit natuurlijk nog thuis. Pedersen is in heel goede doen in Parijs-Nice. Dat zijn zowat de namen waar ik het meest naar kijk."

Van der Poel wil zege uit 2023 nog eens overdoen

Van der Poel weet dus wie hij in de gaten moet houden. In het meest ideale scenario lost hij hen allemaal op de Poggio, zoals bij zijn overwinning in 2023.