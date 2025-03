📷 Lotte Kopecky debuteert in Milaan-Sanremo: wereldkampioene kent kleine tegenslag in voorbereiding

Lotte Kopecky begint zaterdag aan haar seizoen in Milaan-Sanremo. De wereldkampioene is klaar om te knallen in het klassieke voorjaar.

De voorbije vier jaar sloeg Lotte Kopecky de Omloop Het Nieuwsblad niet over, maar dit jaar wel. De wereldkampioene sloeg ook de Strade Bianche over, ook woensdag in Nokere Koerse komt Kopecky niet aan de start.

Zaterdag begint Kopecky dan toch eindelijk aan het seizoen in Milaan-Sanremo, nieuw op de kalender bij de vrouwen dit jaar. De wereldkampioene trainde de afgelopen weken in Spanje om zich voor te bereiden op de klassiekers.

Kopecky uitgeregend in Spanje

Kopecky kon echter niet genieten van het zonnetje in Spanje. "Veel zuurstof in de lucht", schreef een uitgeregende Kopecky op haar sociale media. Al had dat regenweer in Spanje ook nog een ander voordeel voor Kopecky.

"Er waren tenminste niet te veel mensen op Coll de Rates vandaag", schreef Kopecky. Die beklimming is bijzonder populair bij renners om te testen waar ze staan. Onder meer Tadej Pogacar brak daar afgelopen winter een record.

"Nu ben ik voorbereid op alle weersomstandigheden volgende zaterdag", besloot Kopecky nog. Het ziet er dus goed uit voor Kopecky om de eerste Milaan-Sanremo voor vrouwen op haar palmares te zetten.