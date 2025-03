🎥 Van Aert lacht met 'inbreker' Benoot en is ook streng: "Zelfs Georges kan dat beter"

Naar wekelijkse gewoonte heeft Wout van Aert weer teruggeblikt op zijn week. Zijn hoogtestage op Tenerife met onder meer Tiesj Benoot is natuurlijk het hoofdonderwerp.

Wout van Aert zit sinds 5 maart op Tenerife om zich voor te bereiden op het klassieke voorjaar. Van Aert heeft de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix aangestipt als hoofddoel en wil zich optimaal voorbereiden.

Op zijn Instagram blikte Van Aert terug op zijn eerste volledige week op stage en de elfde week van het jaar. Zo mocht Tiesj Benoot op 11 maart zijn 31ste verjaardag vieren, in het gezelschap van ploegmaats Van Aert en Kelderman.

Inbreker en veldrijder Benoot doen Van Aert lachen

Benoot speelt een hoofdrol in de tien foto's en video's die Van Aert op zijn Instagram zette in zijn terugblik. In de zesde video zien we Benoot als 'inbreker' door het raam klimmen om de deur te openen voor Van Aert en co, wat voor hilariteit zorgt.

Ook de "crossertjestraining" van Van Aert en Benoot van vorige week krijgt nog een vervolg. Wanneer Benoot als een veldrijder weer op zijn fiets wil springen, moet Van Aert opnieuw lachen. "Dat kan onze Georges zelfs beter."

Naast de trainingen lijkt ook ontspanning dus belangrijk voor Van Aert en co op hoogtestage. Die duurt nog tot 26 maart, twee dagen voor de E3 Saxo Classic. Daar staan Van Aert en Benoot allebei aan de start.