Benoot en Van Aert halen "zotte toeren" uit voor nieuwste rage: "Wout reed speciaal op de parking van hotel"

Wout van Aert en Tiesj Benoot bereiden zich op dit moment voor op het klassieke voorjaar op Tenerife. Daar zullen ze wellicht ook met het Squadrats in hun achterhoofd zitten.

De nieuwste rage in het wielerpeloton is 'Squadrats'. Tiesj Benoot vertelde erover in de podcast Stamcafé Koers en is ondertussen in een hevige strijd beland met Wout van Aert. Ook ploegmaat Sepp Kuss doet ondertussen mee.

"Het is moeilijk uit te leggen, maar het is eigenlijk een site die verbonden is met je Strava. De wereldkaart is verdeeld in vierkantjes van een mijl (1,61 km, nvdr.) op een mijl. Het doel is om zo veel mogelijk vierkantjes te claimen."

Van Aert verliest strijd van Benoot in Squadrats

Die vierkantjes kan je claimen door te fietsen, lopen, wandelen, zwemmen... Alle sporten die niet gemotoriseerd zijn komen in aanmerking om vierkantjes te claimen. En op dit moment wint Benoot de strijd van Van Aert.

Benoot staat namelijk 31ste van de wereld, Van Aert is 43ste. "Ik ben nog niet zo lang bezig, maar soms moet je wel zotte toeren doen om een tegeltje te claimen", zegt Benoot. En dat doet Van Aert dan ook.

"Wout is op stage in Mallorca (in februari voor het openingsweekend, nvdr.) speciaal over de parking van een hotel gaan rijden puur om dat vierkantje te pakken te krijgen."