"Hoe gek dat ook klinkt": Plugge komt met opvallende analyse over twijfelende Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks lijkt weer bij af te staan met zijn rugprobleem. Bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike maken ze zich echter weinig zorgen.

Vorig jaar draaide het vierkant bij Cian Uijtdebroeks in de Vuelta, hij had last van een verdoofd gevoel in de benen. Deze winter werd er een probleem gevonden in zijn onderrug, die hij ook versterkte in de fitness.

In de eerste koersen van het jaar liep het goed bij Uijtdebroeks, maar in Tirreno-Adriatico was het verdoofde gevoel terug. Zaterdag kwam hij in tranen over de streep, zondag gaf Uijtdebroeks al vroeg op in de etappe.

"Zijn moraal is nu onder nul, dat is normaal", zegt ploegleider Maarten Wynants bij Sporza. "Hij heeft weer last van zijn rug, maar voor de rest is het moeilijk om de vinger op het probleem te leggen. Eerst deze ontgoocheling wegspoelen en dan weer verder kijken."

Plugge panikeert niet over Uijtdebroeks

Ook grote baas Richard Plugge maakt zich niet echt zorgen over Uijtdebroeks. Plugge vindt dat de nog altijd maar 22-jarige Uijtdebroeks nog rustig moet bouwen aan zijn vorm en de manier waarop hij koerst.

"Hij heeft gisteren (zaterdag, nvdr.) een enorm goeie klim gereden, hoe gek dat ook klinkt. Hij mag ook stilstaan bij de successen die hij bereikt." Plugge ziet Uijtdebroeks dan ook nog altijd als een langetermijnproject, wat natuurlijk tijd kost.