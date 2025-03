Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice eisten hun tol: deze toppers en Belgen deelden in de klappen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico zitten erop, maar heel wat renners zijn er niet met kleerscheuren vanaf gekomen. Een overzicht van de belangrijkste pechvogels van vorige week.

De grootste uitvaller vorige week was natuurlijk tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard. De Deen kwam in rit vijf ten val, maar reed de rit wel nog uit. Een dag later kwam hij niet meer aan de start met een gekneusde hand.

Ook zijn landgenoot Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) moest opgeven in Parijs-Nice. Hij viel over een verkeerseiland, maar kwam er vanaf zonder breuken. Hij moest wel gehecht worden aan zijn elleboog en heeft ook pijn aan zijn rechterknie, heup en rug.

Soudal Quick-Step zag zijn sprinter Paul Magnier vallen in de slotrit van Tirreno-Adriatico. De Fransman liep daarbij blauwe plekken en schaafwonden op, maar wordt zaterdag aan de start verwacht van Milaan-Sanremo.

Andere grote namen die in de klappen deelden zijn Buitrago (hersenschudding), McNulty (ziek), Asgreen (ziek), Gaudu (handbreuk), Valgren (sleutelbeenbreuk) en Bettiol (koorts).

Ook enkele Belgen moesten opgeven of werden. Stuyven viel in de laatste rit van Tirreno-Adriatico en liep blauwe plekken op aan zijn handen. Uijtdebroeks gaf op door rugpijn. Ook Moniquet (kniepijn), Paquot (brandwonden na val) en A. De Gendt (ziek) gaven op.