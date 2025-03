Van der Poel en Nys zouden niet gelukkig zijn: Lefevere legde streng verbod op aan zijn renners

Patrick Lefevere zwaaide onlangs af als CEO van Soudal Quick-Step. Hij was streng voor zijn renners, vooral over wat ze naast de fiets wel of niet mochten doen.

Om te ontspannen zoeken renners nogal vaak gevaarlijke sporten op. Zo gingen Mathieu van der Poel en Thibau Nys na het WK veldrijden skiën, maar ze kwamen er zonder kleerscheuren of blessures vanaf.

Bij Patrick Lefevere was skiën echter verboden voor zijn renners als ze bij zijn ploegen reden. "Van de week keek ik ook weer tv: vijftien mensen moesten terug vliegen omdat ze iets hadden gebroken", zegt hij bij Speed On Wheels,

"Vooral nu, nu het heel goed weer is, smelt de sneeuw in de namiddag. Daarna begint het weer op te vriezen. Dat maakt het heel gevaarlijk", stelt Lefevere. Van der Poel of Nys zouden dus nooit bij de ploeg van Lefevere kunnen rijden door hun passie voor skiën.

Wilfried Peeters brak elleboog met motorrijden

Ook motorrijden, vroeger ook een hobby van Van der Poel, was verboden bij Lefevere. "Het is gevaarlijk. Vooral in de winter. Ze zijn jong, ze willen graag een keer wat doen, maar… Ik heb met motorrijden nooit veel goede dingen gezien", staaft Lefevere met een voorbeeld.

"Wilfried Peeters belde me eens om te zeggen dat hij zijn elleboog had gebroken. Ik vroeg: 'Hoe heb je dat gedaan?' Hij antwoordde dat hij had gemountainbiket. Ik zeg: 'Eentje met een motor erop zeker?' Bleek hij in het bos gevallen met een crossmoto."