Hij is meer favoriet dan Pogacar, maar ook slechte signalen bij Van der Poel: "In regen tegengevallen, in sprint overklast"

De eerstvolgende clash tussen Pogacar en Van der Poel komt er bijna aan. Van der Poel is meer favoriet in Milaan-Sanremo, zo stelt Thijs Zonneveld. Ook al waren niet alle signalen in de Tirreno-Adriatico positief.

Van der Poel was zelf wel tevreden over zijn Tirreno. "Hij was op zoek naar die laatste paar procentjes en heeft ook nog aangevallen in de laatste rit, waarvan iedereen wist dat het op een sprint ging uitdraaien. In het eerste uur werd er zo gereden aan 54 kilometer per uur. Er zullen ongetwijfeld een paar gasten heel blij met hem zijn geweest", aldus een cynische Thijs Zonneveld in de podcast In het Wiel.

Was het eindelijk goed weer in Italië, dan zorgde Van der Poel er wel voor dat er niet ontspannen rond kon gefietst worden. Een laatste prikkel aan het eind van een week die Zonneveld geen onverdeeld succes vond voor VDP. "Ik vond dat hij in de regen echt wel een klein beetje is tegengevallen. Ganna pakte hem redelijk makkelijk terug." Het was in de vierde rit dat Van der Poel zich voor het eerst echt liet zien.

Punch bij Van der Poel kan variëren

"In die rit werd hij in de sprint ook echt overklast door Kooij, die veel meer punch had. Hij had wel al meer gewerkt dan Kooij. Als het droger werd, zag je een meer punchy Van der Poel, wat ook wel logisch is." Zonneveld plaatst die verschillende indrukken dus in een bepaald perspectief. "In de koude verliezen heel veel renners wat punch, ze heten niet allemaal Mads Pedersen."

"Ik denk dat hij wel in orde zal zijn", voorspelt Zonneveld over Van der Poel. "Als hij ergens écht goed wil zijn, zal hij er wel staan. Vorig jaar reed hij een heel matige Tirreno en zei hij dat hij er wel zou staan in Sanremo. Toen stond ie er ook." Of het nu hard gaat op de Cipressa of pas op de Poggio, of hij overblijft met Pogacar of met een groep van vijftien man: Van der Poel is topfavoriet in Sanremo.

Van der Poel kan op verschillende manieren winnen

Dat is alvast de mening van zijn landgenoot. "Het kan op zoveel manieren. In alle scenario's is hij één van de topfavorieten, meer nog dan Pogacar."