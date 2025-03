Is revanchegevoel bij klepper dé ideale bodem om Van der Poel te verslaan? "We hebben een strategie in ons hoofd"

Een zwaar revanchegevoel aanwakkeren bij een renner die al één van de kleppers is. Kan Van der Poel zo over de knie gelegd worden?

Het lijkt wel waar ze op hopen bij Lidl-Trek, waar de klassieke ambities van Jonathan Milan stilaan aan de oppervlakte komen. Het is niet zo eenvoudig om daar mee om te gaan, want in de ploeg rijdt ook ene Mads Pedersen rond. Zij delen de ambitie om voor de zege te gaan in Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

"Wij zien dat niet als een probleem, maar wel als een sterkte", geeft hoofdploegleider Steven de Jongh er een positieve draai aan in een gesprek met Sporza. "Als je met 2 zulke mannen aan het vertrek van een koers staat, heb je meer kans om te winnen. Lukt het niet met de ene renner, dan hebben we nog altijd een back-upplan met de andere renner."

Pedersen niet naar de Tour en is geprikkeld

Ondertussen moet je één van hen af en toe wel teleurstellen. Pedersen mag bijvoorbeeld niet mee naar de Tour en dat heeft hem duidelijk geprikkeld. Zelfs in die mate dat hij in Parijs-Nice sterk bergop reed en in de slotrit met aanval na aanval voor de dag kwam. Zolang de renners de genomen beslissingen aanvaarden, kunnen ze bij de ploeg leven met die teleurstelling.

En als er sprake is van enige revanchegevoelens bij Pedersen, kan dit hem misschien naar een nog hoger niveau tillen. De Jongh had het al over één van de twee achter de hand houden als back-up. Is het plan voor Milaan-San Remo dan dat Pedersen zijn wagonnetje probeert aan te haken als Van der Poel aanvalt en dat Milan zich in een achtervolgend groepje klaar moet houden?

De Jongh verklapt strategie niet

"We hebben een strategie in ons hoofd. Maar die zullen we natuurlijk niet verklappen aan de media", lacht De Jongh. "We hopen gewoon dat er zaterdag iemand van ons team op het hoogste schavotje staat."