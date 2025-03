Mathieu van der Poel heeft klein voordeel op Tadej Pogacar waar hij zelf voor niets tussen zit: "Uit ervaring weet ik dat"

Mathieu van der Poel maakt zich stilaan op om nog eens de strijd aan te gaan met Tadej Pogacar. De twee kampioenen kunnen al eens grapjes maken na een wedstrijd maar tijdens de koers is het natuurlijk bittere ernst.

Milaan-San Remo is echter veel meer dan enkel Pogacar en Van der Poel, waarschuwt Karsten Kroon in Kop Over Kop, de podcast van Eurosport. "Er gaan heel veel renners naartoe met ambitie en dat is uniek, denk ik. Misschien een stuk of dertig. Niet dat ze allemaal denken dat ze kunnen winnen, alhoewel... Je hebt soms zo'n gekke finale. Het kan echt, joh."

Kroon gelooft dus ook in outsiders maar heeft wel een bepaald type in gedachten dat verlekkerd is op La Primavera. "De renners die er het meest naar uitkijken zijn toch wel de sprinters met inhoud. Mannen die weten dat ze 300 kilometer aankunnen en weten dat ze een sprint in de benen hebben. Het is de enige koers die zoveel kansen biedt aan zoveel verschillende renners."

Pogacar is de sleutelfiguur

De huidige wereldkampioen is toch wel de sleutelfiguur. "Ik denk dat er heel veel afhangt van Tadej Pogacar. Het hangt af van goed hij is, maar vooral van hoe hard hij nog naar beneden durft te rijden nadat hij onderuit schoof in de Strade Bianche. Het is de eerste keer sinds die val dat hij opnieuw koerst. Uit ervaring weet ik dat je dan toch wat angst hebt."

Van der Poel zal zich wel helemaal durven smijten in de afdaling. Als Pogacar ook maar een beetje inhoudt, heeft Van der Poel al een klein voordeel beet. Laten we ook niet vergeten dat Pogacar nog niet won in Sanremo. "Het niveau is gewoon zo hoog en de Poggio is niet lastig. Het is eigenlijk een klimmetje van niets. Vorig jaar dachten we dat hij er ging wegrijden en toch deed hij het niet."

Van der Poel is er klaar voor

Bovendien moet ook met het gewicht van renners rekening gehouden worden. "Het is een licht mannetje. Achter hem zitten stevige mannen die net zo goed kunnen dalen." En hoe denkt Kroon dat het zit met Van der Poel? "Heel goed, die is er klaar voor. Hij heeft perfect een weekje kunnen warmdraaien in de Tirreno."