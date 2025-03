Moet Tadej Pogacar Parijs-Roubaix rijden? José De Cauwer hakt de knoop door

Over 27 dagen wordt het startschot gegeven van Parijs-Roubaix, maar de vraag blijft of dat met of zonder Tadej Pogacar zal zijn. José De Cauwer is duidelijk in zijn advies voor de wereldkampioen.

Op 13 april wordt de 122ste editie van Parijs-Roubaix gereden. Met Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Tim Merlier, Jonathan Milan en Tim Wellens staan er al heel wat toppers aan de start. De vraag is echter of Tadej Pogacar ook aan de start zal staan. De wereldkampioen verkende in februari al de kasseien van Parijs-Roubaix en maakte toen heel veel indruk. Maar het blijft een vraagteken of hij aan de start zal komen. Tour de France boven Parijs-Roubaix Na zijn zware valpartij in de Strade Bianche is zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG alleszins niet meer happig op een deelname van Pogacar. Het risico op een valpartij en het missen van de Tour is te groot voor de ploeg. Ook José De Cauwer heeft er een dubbel gevoel bij. "Ik zou het wel willen dat hij meerijdt", zegt De Cauwer bij Sporza. "Maar als ex-ploegleider zou ik zeggen: nog niet", is het advies van de De Cauwer. "Het belangrijkste blijft toch de Tour, veronderstel ik. En aan Roubaix zijn altijd risico's verbonden." Pogacar kan deze zomer voor de vierde keer de Tour winnen en op één zege komen van recordhouders Indurain, Anquetil, Merckx en Hinault.