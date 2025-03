Philippe Gilbert geeft Wout van Aert een stevige waarschuwing over dreigende rivaliteit bij Visma-Lease a Bike

Het draait bij Visma-Lease a Bike zeker niet allemaal rond Wout van Aert. Dat heeft ook Philippe Gilbert door. Dat houdt risico's in met het oog op het klassieke voorjaar.

Na zijn tweede eindzege in Parijs-Nice heeft Jorgenson bij Visma-Lease a Bike stilaan dezelfde status als Van Aert en Vingegaard. Die laatste focust zich uiteraard op het rondewerk, maar voor de klassiekers kunnen zowel Jorgenson als Van Aert ambities koesteren. Bij RTL sports vragen ze zich af hoe Visma-Lease a Bike dit zal aanpakken.

"Ik denk dat ze het zullen doen zoals ze het tot nu toe gedaan hebben. Ik vind die manier van werken niet duidelijk genoeg. Er wordt te veel overgelaten aan hen beiden. De sportieve directie probeert om beiden hun kans te laten gaan. Dat ligt enkel anders in de Tour de France, want dan rijdt iedereen voor Vingegaard. In de andere wedstrijden geeft de ploeg meerdere kopmannen carte blanche", merkt Philippe Gilbert.

Geen voorkeur voor Van Aert of Jorgenson

De perceptie is dat Visma-Lease a Bike in de Ronde en Parijs-Roubaix echt wel de kaart Van Aert zal trekken. Gilbert voelt dat niet per se zo aan. "De sportieve leiding wil winnen met de ploeg en heeft geen voorkeur of dat nu met Van Aert, Jorgenson of iemand anders gebeurt. De boodschap is duidelijk: wees opportunistisch en probeer zo te winnen. Op die manier ontstaat een kleine interne rivaliteit."

Gilbert haalt zich een voorbeeld voor de geest van hoe het fout kan lopen. "We hebben in de Omloop Het Nieuwsblad gezien dat Jorgenson voor Wout van Aert aanvalt. Als je kopman aanvalt, bereid je dat normaal voor. Hij heeft vooral aangevallen om een voorsprong te nemen en zo op de bescherming van de ploeg te kunnen rekenen."

Visma-Lease a Bike moet waken over tactiek

Zo wordt het een verhaal om als eerste weg te kunnen rijden om de steun van de ploegmaats te verdienen, in plaats van op tactisch vlak het ploegbelang te dienen. Dat moet Visma-Lease a Bike vermijden.