Ploegleider van Visma-Lease a Bike zet de puntjes op de i over wat Wout van Aert allemaal verandert

Wout van Aert blijft zo'n topper dat hij een heleboel verandert. Dat geldt ook binnen zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

De 'Killer Bees' hebben Parijs-Nice geworden met Jorgenson, maar de Tirreno werd op vlak van het klassement dan weer een tegenvaller. Gelukkig hadden ze in Italië de ritwinst van Olav Kooij om zich aan op te trekken. Kooij deed in nog twee andere ritten mee voor de prijzen. Niet onbelangrijk met het oog op de toekomst en dan vooral met de Giro in het achterhoofd.

"Hoe krijgen we Olav op de best mogelijke manier aan het sprinten in de finale, daar moeten we wel naar kijken", concludeert Marc Reef bij In De Leiderstrui. Dat Van Aert dan meedoet, beschouwt de ploegleider als een pluspunt. "Wout is er straks bij in de Giro, dat scheelt een slok op een borrel. Daar zijn we eerlijk in en Dan McLay zal dat ook wel weten."

Van Aert zorgt voor meer vuurkracht

Van Aert zal zelf ook wel een aantal etappes aanduiden waarin hij voor winst wil gaan. In de vlakke sprints is Kooij de meest aangewezen man om uit te spelen. Als Van Aert dan ook zijn steentje bijdraagt, komt alle last niet op de schouders van McLay terecht in de voorbereiding op de sprint. "Hij doet het met de middelen die hij heeft, maar met Wout hebben we straks meer vuurkracht."

De ervaringen uit het verleden leren dat Van Aert de lead-out bij Visma-Lease a Bike een heel stuk scherper maakt. "Met Wout erbij wordt het wel iets makkelijker, dat heeft hij in het verleden in Groot-Brittannië en Almeria al laten zien. Vorig jaar was dat ook de bedoeling in de Giro, maar daar startte hij uiteindelijk niet", weet Reef nog.

Van Aert zal Visma-Lease a Bike een boost geven

"Nu zal Wouts aanwezigheid wel weer een boost geven aan het team", voorspelt hij. Hopelijk kan Van Aert daar dan ook zelf genoeg vruchten van plukken.