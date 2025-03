Van der Poel en Pogacar lijken met groot nadeel te zitten maar Bruyneel is lang niet overtuigd en blijft op zijn theorie hameren

In de aanloop naar de klassiekers doen veel theorieën de ronde. Bij Van der Poel en Pogacar zijn de verwachtingen hooggespannen voor Milaan-San Remo, maar in principe weet ook iedereen waar ze zullen aanvallen.

Er zijn nog wel enkele andere gegadigden en daar hebben ze bij stilgestaan in de podcast The Move. "Ganna is zeker één van de favorieten", houdt Johan Bruyneel rekening met de sterke Italiaan. "Als ze niet van hem afgeraken en ze naar elkaar kijken in de afdaling van de Poggio, dan is hij weg. Geef hem vijf meter en je haalt hem niet meer terug."

Bradley Wiggins ziet in de meest recente aflevering een nadeel voor die twee andere grote namen. "Eén van de voorspelbare dingen aan Milaan-San Remo en zeker aan de editie van dit jaar: je weet waar Van der Poel en Pogacar gaan aanvallen. Er is een blueprint voor dat type jongens hoe die koers te winnen. Het komt aan op tactiek."

Wiggins wijst op historisch belang van Poggio

Het antwoord van Bruyneel is opvallend: "Weten we zeker dat Pogacar niet aanvalt op de Cipressa?" Bruyneel heeft deze optie reeds eerder naar voren geschoven en sluit het dus nog altijd niet uit. "Dat zou een breuk zijn met de normen uit het verleden. Historisch gezien komt het aan op de laatste anderhalve kilometer van de Poggio", repliceert Wiggins.

Van der Poel en Pogacar weten dat ze daar met een vlijmscherpe demarrage bijna iedereen uit het wiel kunnen rijden. "Dat is waar Van der Poel heeft aangevallen, dat is waar Pogacar heeft aangevallen. Als je een voorsprong vijftien seconden hebt, kun je winnen." Zelfs dan kan het nog wel kantje boord zijn aan de aankomst.

Pogacar doet vaak iets anders

Bruyneel heeft blijkbaar wel wat overtuigingskracht, want Wiggins geeft zijn theorie ergens wel kans. "Zo vaak heeft Pogacar al iets anders gedaan dan het normale en kon niemand er iets aan doen."