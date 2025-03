🎥 Serieuze pech voor Jasper Philipsen: afgevoerd met ambulance

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Nokere Koerse is uitgedraaid op een fikse tegenslag voor Jasper Philipsen. Hij werd met de ambulance afgevoerd.

Jasper Philipsen leek een ideale koers gereden te hebben om het in de slotkilometer af te maken met een sprint op de nieuwe finish van Nokere Koerse.

Maar dat draaide eventjes anders uit. Hij kwam in de slotkilometer ten val en moest met de ambulance afgevoerd worden, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Het was Arne Marit die in de goot sukkelde en zo terug in het peloton werd geduwd. Daarbij kwam onder andere Jasper Philipsen ten val.

De renner van Alpecin-Deceuninck was serieus geschaafd, maar stond wel zelf recht, waardoor we vermoeden dat hij geen sleutelbeenbreuk opliep.

Of hij zaterdag kan deelnemen aan Milaan-Sanremo zal nog moeten blijken. De beelden van de crash kan je hieronder bekijken.