🎥 Soudal-QuickStep haalt kopman van deelnemerslijst Milaan-Sanremo

Soudal-QuickStep zal zaterdag niet kunnen rekenen op Paul Magnier. De kopman wordt van de deelnemerslijst gehaald.

Soual-QuickStep laat weten dat Paul Magnier niet van de partij zal zijn in Milaan-Sanremo. Hij heeft nog te veel last van zijn valpartijen in de Tirreno Adriatico.

Magnier kwam in de Italiaanse rittenkoers twee keer ten val in de slotetappe. De 20-jarige Fransman neemt wat rust om zich voor te bereiden op wat nog komt.

Het toptalent van Soudal-QuickStep begon bijzonder sterk aan het seizoen, met telkens de tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn, waar hij lyrisch was toen hij enkel Mathieu van der Poel moest laten voorgaan.

De tweede valpartij in de laatste rit van de Tirreno Adriatico was in de massasprint. Gelukkig hield hij er geen zware blessures aan over.

Magnier zou zaterdag als kopman van Soudal-QuickStep starten in Milaan-Sanremo. Zijn volgende koers is normaal Gent-Wevelgem op 30 maart en die komt niet in het gedrang.