Kindje op komst bij Tom Boonen en Wiebeke De Wachter?

Tom Boonen en Wiebeke De Wachter zijn sinds vier jaar een koppel. Er zit wel een leeftijdsverschil van maar liefst 14 jaar tussen hen beide.

Of er een huwelijk zal komen tussen Tom Boonen en Wiebeke De Wachter is maar zeer de vraag. Maar een kindje behoort misschien wel meer tot de mogelijkheden.

Over de toekomst is Wiebeke heel erg duidelijk. “Het is cliché, maar dat we gezond en gelukkig mogen blijven. Van ouder worden hebben we allebei weinig schrik”, vertelt ze zelf aan HUMO.

Dat Tom 14 jaar ouder is dan haar, dat deert haar niet. “Tom gaat verzorgd oud worden, daar ben ik vrij zeker van”, gaat ze verder.

En dan is er nog de kinderwens. “Nog een kindje van ons samen: het mag, alles ligt open, maar het zal ons gezin niet maken of kraken. Ik krijg al een berg liefde van de meisjes.”

Voor de toekomst ligt er misschien nog een ander plan op tafel. “Een cruise misschien? Mijn oma heeft het gedaan, en ze vond het briljant. Tom en ik hebben er echt al naar gekeken. Als de kinderen wat ouder zijn: wie weet.”