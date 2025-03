Negatieve tendens bij INEOS Grenadiers: "Nu noemen ze dat al een groot succes"

Filippo Ganna heeft INEOS Grenadiers een goede week bezorgd. Al is het voor Bradley Wiggins onbegrijpelijk dat de ploeg daarmee tevreden is.

Het was een goede week in de Tirreno Adriatico voor Filippo Ganna en INEOS Grenadiers. Hij won de tijdrit en deed bijna elke dag mee voor de overwinning.

Het was een verademing om de vreugde bij INEOS Grenadiers te zien, in vergelijking met vorig seizoen. Al is niet iedereen daar zo opgetogen over.

Bradley Wiggins, die in 2012 de Tour de France won voor Team Sky, de voorloper van INEOS Grenadiers, vindt het erg dat men daar tevreden mee is.

“INEOS was een ploeg die de drie de grote rondes wilde winnen, nu is een rit in Parijs-Nice een groot succes”, vertelt hij in de podcast The Move.

De malaise is net hetzelfde als bij Manchester United, waar ook daar Jim Ratcliffe, CEO van INEOS, hemel en aarde zou verzetten, maar daar lukt het ook niet.

De parallel tussen de wieler- en de voetbalploeg waar hij de plak zwaait is echter wel sprekend, zo vindt ook Wiggins. Van beide teams mag veel meer verwacht worden.