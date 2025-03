Organisatie vertelt wat Tim Merlier in telefoontje zei over zijn afzegging voor Nokere Koerse

Tim Merlier verschijnt vandaag niet aan de start van Nokere Koerse. Nochtans won onze landgenoot de laatste drie edities.

Het was een ferme tegenvaller voor de organisator van Nokere Koerse. Tim Merlier zegde zondagavond definitief af om deel te nemen.

De voorbije drie jaar was Merlier telkens de beste op de kasseien van Nokere dorp. Robrecht Bothuyne, voorzitter van het organisatiecomité van Nokere Koerse, vindt het heel erg jammer.

“Tim laat een unieke kans schieten, want het is geleden van Tom Boonen in de E3 (in 2004, 2005, 2006 en 2007, red.) dat er nog een renner in slaagde om een semiklassieker vier keer op rij te winnen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Nochtans is Nokere ook een thuiskoers, want Merlier woont amper vijf kilometer verderop. De twijfel was groot bij de renner, maar uiteindelijk besliste hij toch om de koers over te slaan.

En daar had hij een goede reden voor. Bothuyne belde nog met Merlier. “Toen ik Tim belde, gaf hij aan dat hij geen fan was van de nieuwe finish. Zijn eerste reactie was dat de nieuwe aankomst wel goed uitkwam voor Jasper Philipsen, wat ik ook wel kan begrijpen”, klinkt het.