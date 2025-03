Relatie met wielerkampioen Boonen heeft Wiebeke De Wachter zwaar doen nadenken: "Tom was geen onbeschreven blad"

Tom Boonen is nu al enkele jaren gelukkig samen met Wiebeke De Wachter. Met een wielerkampioen een relatie beginnen, lijkt nochtans niet zo evident, ook al zit zijn actieve carrière als renner erop.

Tom had met Valentine en Jacqueline al twee kinderen. Een nieuwe relatie was voor hem toch weer een sprong in het diepe en dat was het voor Wiebeke ook, zo vertelt ze in HUMO. "Het begin van onze relatie is niet altijd makkelijk geweest. We hebben bewust heel veel tijd over alles laten gaan, zodat iedereen z’n plekje kon vinden in de nieuwe situatie. Ook de tweeling, bijvoorbeeld."

Wiebeke De Wachter is wel blij tot wat al die stappen uiteindelijk hebben geleid. "Vandaag zijn we een mooi, gelukkig gezin." Het verleden mag dan op de achtergrond geplaatst worden. "Alle hoofdstukken die daarvoor komen, mogen tussen ons blijven." Wiebeke wist natuurlijk wel dat haar nieuwe vriend al wat had meegemaakt. "Tom was geen onbeschreven blad, hè."

Verhuis voor vriendin van Boonen

Bovendien ging er ook een verhuis gepaard met het opstarten van hun relatie. "Ik woonde in Gent, voor mij lag Mol aan de andere kant van het land. Hij was al papa van een tweeling. En ik ben van nature eerder rationeel. Die combinatie zorgde ervoor dat ik niet halsoverkop in een relatie ben gestapt", onthult Wiebeke in het magazine.

Dat rationele heeft ze niet zomaar aan de kant geschoven. "Ik heb véél over alles nagedacht." Uiteindelijk is het niet enkel een verhaal van rationaliteit maar ook een verhaal van emotie. Die twee moeten met elkaar verbonden worden, maar het zijn toch de gevoelens die dan de doorslag geven. "We voelden allebei: de klik is er, de liefde is er, het ‘speciale’ is er."

De Wachter en Boonen hebben de stap gezet

Dat maakte dat Wiebeke wel de stap wilde zetten, want het leven is ook risico's nemen. "En dan panikeer je niet, dan gá je."