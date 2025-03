"Serieuze kwak gekregen": Belgische niet te spreken na overwinning van ploegmate Lotte Kopecky

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De overwinning in Nokere Koerse blijft bij SD Worx Protime. Na Lotte Kopecky vorig jaar won nu de Poolse Marta Lach.

De nieuwe aankomst van Nokere Koerse zorgde voor een strijd tussen stervende zwanen. Het was Marta Lach die nog over voldoende jus beschikte om te winnen.

Het werd een tactische sprint van het juiste moment kiezen, maar Julie De Wilde kon niet meesprinten. Nochtans leek ze in het begin heel erg goed te zitten.

“Ik kreeg in de laatste kilometer een serieuze kwak van Marta (Lach, red.)”, klaagt De Wilde bij Het Nieuwsblad. “Ik was daardoor het juiste wiel kwijt en daardoor was het opnieuw wat zoeken.”

De laatste strook was gigantisch lastig, maar De Wilde kon zich niet meer op gang trekken. Wie weet wat mogelijk was zonder die duw.

“Ik denk het wel, dus is het een spijtige zaak. Ik voelde me niet top, maar ook niet slecht. Maar het zou wel gelukt zijn om mijn sprint te rijden. Anderzijds kan ik het ook wel relativeren”, besluit ze.