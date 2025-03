Soudal-QuickStep duikt met bijzondere truitjes op in Nokere Koerse

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vandaag wordt Nokere Koerse gereden. Soudal-QuickStep doet dat met opvallende wielertruitjes.

Nokere Koerse wordt vandaag voor het eerst gereden met een nieuwe finish. Niet meer de kasseien van Nokere Dorp, maar asfalt bergop aan de andere kant van Nokereberg.

Soudal-QuickStep heeft goede herinneringen aan de koers. Het pakte er al zes keer de bloemen, met vorig jaar ook nog Tim Merlier als winnaar.

Ook vandaag wil Soudal-QuickStep schitteren en dat doen ze met een unieke trui om de schouders. Daarop staat Ekopak, een bedrijf dat het waterverbruik wil verminderen en optimaliseren.

De ploeg van Iljo Keisse rijdt met Gil Gelders, Luke Lamperti, Andrea Raccagni, Bert Van Lerberghe en Warre Vangheluwe en ook met twee renners uit het Devo Team renners: Gauthier Servranckx en Lars Vanden Heede.

“We hebben een ander shirt voor deze wedstrijd en we willen het laten zien en trots zijn op onze sponsor Ekopak, die later deze maand de opening van hun nieuwe faciliteit in Deinze vieren”, vertelt Iljo Keisse op de website van de ploeg.

“Op het menu staan kasseien, beklimmingen en een aantal intense lokale ronden voor een nieuwe finale. De laatste tien kilometer zijn anders dan in het verleden, de finish ligt nu op een recht stuk van 900 meter met een gemiddelde van 4%, dus het valt nog te bezien hoe het er daar uit zal zien.”

Keisse beseft dat ze niet tot de topfavorieten behoren, maar de ploeg wil zich wel laten zien en gelden en met een goed resultaat huiswaarts keren.