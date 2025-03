Visma Lease a Bike gelooft erin dat ze Milaan-Sanremo kunnen winnen: "Dan heel goede winstkansen"

Visma Lease a Bike begint aan een belangrijk deel van het seizoen. Het is uitkijken of ze een rol van betekenis kunnen spelen in Milaan-Sanremo.

De klassiekers zijn ontzettend belangrijk voor Visma Lease a Bike. Toch trekt de gele armada met Olav Kooij als kopman naar Milaan-Sanremo, al is hij niet de renner die je daar verwacht.

Hij moet immers de strijd aangaan met mannen als Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Filippo Ganna om er maar enkele te noemen.

Vorige week klopte Kooij echter wel zijn landgenoot Van der Poel. ”Wat dat mij zegt?”, klinkt het bij performance manager Grischa Niermann in Het Nieuwsblad.

“Dat Olav een heel goede sprinter is die na een zware wedstrijd iets over heeft. Maar je weet ook dat het in Milaan-Sanremo een ander verhaal is. Daar rijden naast Van der Poel ook onder meer Tadej Pogacar, Filippo Ganna en Mads Pedersen.”

Toch gelooft Niermann dat Kooij een kans maakt. “Als we hem op de Via Roma kunnen afzetten, dan dicht ik hem heel goede winstkansen toe. Hij is in heel goeden doen. Maar we weten ook dat het peloton eerst de Cipressa en Poggio over moet.”

Visma Lease a Bike doet het zonder Wout van Aert die Milaan-Sanremo won in 2020. Hij mikt voluit op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.