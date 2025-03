Arnaud De Lie klaagt over opvallend probleem, Lotto weet van niets en zit met vragen

Het draait vierkant bij Belgisch kampioen Arnaud De Lie. Ook bij zijn ploeg Lotto Cycling Team weten ze het stilaan niet meer, zeker omdat De Lie klaagde over een probleem waar ze niets van wisten.

Met een ritzege in de Ster van Bessèges en een vierde plaats in de Clasica de Almeria begon Arnaud De Lie degelijk aan het seizoen. Daarna ging het achter bergaf voor de Belgische kampioen, al sprintte hij nog naar een vierde en derde plaats in de Algarve.

In de vijfde etappe kwam De Lie daar door allergieën niet meer aan de start, in de Omloop Het Nieuwsblad kwam hij duidelijk tekort en ook in Le Samyn kon De Lie geen deftige uitslag neerzetten. In Nokere Koerse kwam er geen beterschap.

"We hebben op dit moment geen verklaring", klinkt CEO Stéphane Heulot weinig hoopvol bij HLN. Over acht dagen wordt de E3 Saxo Classic al gereden, twee dagen later staat Gent-Wevelgem op het programma.

Pijnlijke rib of flank bij De Lie

Wat ook verontrustend is, is dat De Lie volgens HLN klaagde over pijn aan de rib of aan zijn flank. Bij Lotto lijkt niemand te weten waar dat probleem vandaan komt. Het is dan ook hopen op beterschap de komende dagen.

Donderdag rijdt De Lie de GP Denain, het kleinere broertje van Parijs-Roubaix. Vorig jaar viel De Lie in die koers net naast het podium, hij verloor toen de sprint om de derde plaats van Dries Van Gestel.