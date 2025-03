Eindelijk beterschap! Eerste bemoedigend signaal dit jaar maar Belgische topper geeft reden waarom euforie ver weg is

De eerste maanden van het jaar zijn een lijdensweg geweest voor één van onze Belgische toppers. Eindelijk is er wel een eerste lichtpuntje.

Of het nu de Omloop, de Samyn Classic of Nokere Koerse was: Arnaud De Lie heeft dit jaar al meerdere wedstrijden gereden waarvoor hij vooraf bij de favorieten werd geplaatst maar in de koers bleek dat hij gewoon moest lossen. Het begon stilaan verontrustend te worden voor Lotto, maar in de GP de Denain heeft hij niet de rol moeten lossen. De Lie won de sprint van een ruime groep achtervolgers en werd zo negende.

"Het was niet zo slecht als de andere dagen", reageert hij bij Sporza. "Ik was vooral in het begin van de race voorzichtig om een valpartij te voorkomen. Uiteindelijk kon ik deelnemen aan de massasprint waar ik de snelste was. Dat geeft me een beter gevoel, maar ik moet toegeven dat het nog steeds niet geweldig is." Een eerlijke De Lie erkent dat de conditie niet is wat ze moet zijn: er is dus geen reden tot euforie.

Van Moer de beste Lotto-man

Op de GP de Denain zullen ze bij Lotto wel relatief positief terugblikken, want de Belgische ploeg had drie man in de top tien. De best geklasseerde renner van Lotto was Brent Van Moer: hij eindigde op een vijfde plek en doet op de ploegsite zijn verhaal. "Eigenlijk wisten we al dat we met z'n twee zouden moeten demarreren na de laatste kasseistrook om het te halen. Dat probeerden Alec Segaert en ik ook."

Er stond echter te veel tegenwind om een sprint te vermijden. "En op het rondpunt op het einde zat ik wat ingesloten, het liep ook wat naar beneden, en ik voelde meteen dat ik niet veel meer kon opschuiven. Het is wel spijtig natuurlijk, dat we uiteindelijk niet echt voor een resultaat zijn kunnen gaan. Anderzijds ben ik wel blij dat ik mee de finale kon rijden."

Nog een Belg met wisselende prestaties

Ook voor Van Moer is het voorlopig een seizoen met wisselende prestaties. "Na mijn ereplaats in de Omloop het Nieuwsblad had ik een goed gevoel, maar na Samyn lag ik een weekje ziek in bed. Dat ik hier opnieuw mee doe, is een opsteker."