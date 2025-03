Fem van Empel neemt drastische beslissing: "Voor mijn mentale gezondheid en welzijn"

Fem van Empel (22) duwt even de pauzeknop in. De drievoudige wereldkampioene veldrijden heeft besloten om tijdelijk een stap terug te doen van het wielrennen.

Met de Strade Bianche en de Trofeo Alfredo Binda reed Fem van Empel dit seizoen twee wegkoersen, maar daar komen er voorlopig geen meer bij. De Nederlandse heeft besloten om even een pauze in te lassen.

"De eisen van de topsport vragen om voortdurende focus en toewijding, wat uitdagend kan zijn. Op dit moment is het de beste keuze om een pauze te nemen, zodat Fem zich kan richten op haar mentale welzijn", klinkt het bij Visma-Lease a Bike.

"Samen met het team heeft Van Empel ervoor gekozen om haar gezondheid voorop te stellen voordat ze terugkeert in de competitie." Ook Van Empel zelf reageerde op haar keuze om even niet meer te koersen.

Van Empel wil zich focussen op haar mentale gezondheid en welzijn

"De afgelopen jaren heb ik een ongelooflijke reis gemaakt – met drie wereld- en Europese titels op het hoogste niveau in het veldrijden. Dit heeft veel toewijding en dagelijkse inzet gevraagd. Op dit moment sta ik voor een aantal uitdagingen."

"Na overleg met het team hebben we besloten dat een pauze van het koersen de beste zet is voor mijn mentale gezondheid en welzijn. Ik ga me focussen op mijn herstel met als doel sterker terug te komen."

Visma-Lease a Bike staat volledig achter Van Empel. "Als team steunen we Fem volledig in het nemen van de tijd en ruimte die ze nodig heeft. We blijven haar in dit proces steunen en wensen haar een spoedig herstel."