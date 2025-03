Neemt Visma-Lease a Bike hard besluit met Uijtdebroeks? "Gaan ze misschien niet meer doen"

Cian Uijtdebroeks lijkt opnieuw bij af te staan wat zijn rugblessure betreft. En dat lijkt ook gevolgen te hebben voor zijn toekomst bij Visma-Lease a Bike.

Voor Cian Uijtdebroeks (22) zijn het opnieuw onzekere tijden. In Tirreno-Adriatico had hij opnieuw last van een verdoofd gevoel in zijn benen, waar Uijtdebroeks vorig jaar in de Vuelta ook al mee sukkelde.

Ex-renner Laurens ten Dam heeft te doen met Uijtdebroeks, maar ziet het ook somber in. "Het lijkt altijd uit zijn tenen te komen. Het zou kunnen zijn dat dat zijn top al was of is. Hij is ook niet explosief", zegt hij bij Live Slow Ride Fast.

"Een renner die geen VO2-max heeft van vijf minuten zoveel, is in het huidige peloton ook gewoon best wel lastig. Zeker niet met renners die al op hun vijftiende met vermogensmeters rijden", gaat Ten Dam verder.

Gaat Visma minder inzetten op Uijtdebroeks?

Ook trainer Jim van den Berg sluit zich daarbij aan. "Hij is nog maar 22 jaar. Maar nu gaat er binnen die ploeg wel gekeken worden: we moeten straks niet vijf fulltime coaches en de complete medische staf met Cian bezig laten zijn?"

"Omdat hij zo jong is, gaan we ervan uit dat hij nog zoveel kan verbeteren. Maar dat is niet altijd het geval. Ik weet niet hoe het bij hem is, maar als je al vijf jaar lang alles goed doet... ga je er soms te gemakkelijk vanuit dat je die lijn kan extrapoleren naar ronderenner."

"Maar wat nu niet is, kan over drie jaar ook weer anders zijn. Je hoopt dat hij het kan vinden, maar volgens mij heeft hij het zwaar. Ik heb met hem te doen", besluit Van den Berg nog.