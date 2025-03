Philippe Gilbert haalt snoeihard uit naar Jonas Vingegaard: "Zoals gewoonlijk" en "Groot gebrek aan charisma"

Philippe Gilbert durft als analist zeker met een scherpe mening voor de dag komen. Hij is hard voor Vingegaard en de manier waarop die zich opstelde tijdens Parijs-Nice.

Philippe Gilbert analyseert in Dans le Peloton, het programma van RTL sports, de wieleractualiteit en is ook blijven stilstaan bij Parijs-Nice. De aandacht ging uiteraard al snel naar de vierde etappe, die een tijd geneutraliseerd werd door barre weersomstandigheden. Daarna werd er toch weer besloten om verder te rijden. Vingegaard klaagde er achteraf over dat er verder was gekoerst.

De Deen had beter op het moment zelf iets gezegd, vindt Gilbert. "Ik denk dat hij de kans gemist heeft om zijn status als tweevoudig Tourwinnaar te doen gelden", oordeelt de ex-renner dat Vingegaard te weinig leidersfiguur was. "Dan moet je actiever zijn op het moment dat het peloton beslist om te stoppen. Dan kun je je de patron tonen."

Vingegaard spreekt niet met ASO

Er waren er blijkbaar weinigen die zich geroepen voelden om dat etiket van patron van het peloton op te nemen. Tegenwoordig zijn ook de jongeren wel een stuk mondiger dan vroeger. De 21-jarige Ivan Romeo was alleszins niet verlegen. "De meest actieve renner was Romeo, een jonge Spanjaard. Die is met de organisatoren gaan spreken."

Je verwacht dan toch eerder dat een Vingegaard die rol dan op zich neemt. "Hij heeft zich verstopt achter andere mensen, zoals gewoonlijk", is Gilbert erg hard voor de renner van Visma-Lease a Bike. "Hij was totaal afwezig. Hij was misschien geblesseerd, maar dit zijn momenten waarop we leiders nodig hebben in het wielrennen."

Pogacar heeft meer charisma

Gilbert denkt ook de reden te kennen waarom Vingegaard op zo'n moment niet meer verantwoordelijkheid neemt. "Zijn afwezigheid komt door zijn groot gebrek aan charisma. Hij gebruikt zijn invloed niet, in tegenstelling tot een Pogacar, die overloopt van charisma."