Plotse wending of niet? "Beslissing over deelname Tadej Pogacar aan Parijs-Roubaix is al genomen"

Aan speculatie over de al dan niet deelname van Tadej Pogacar aan Parijs-Roubaix geen gebrek. Na de Strade Bianche werd ook vermoed dat er toch een wending zou plaatsvinden vanuit het standpunt van de ploeg.

Tadej Pogacar laat het brede publiek al enkele maanden in het ongewisse over een eventuele deelname aan Parijs-Roubaix. Wat we zeker weten, is dat hij de kasseisectoren in het Noorden van Frankrijk wel gaan verkennen is. Bij de ploeg zal er wel de vrees zijn om met een val in Parijs-Roubaix het verdere verloop van het seizoen, en dus ook de Tour de France, te hypothekeren.

Omdat Pogacar onlangs in de Strade Bianche al ten val kwam (en het nog veel erger had kunnen aflopen), vermoedt onder meer José De Cauwer dat UAE hem nu zeker niet meer zal laten starten in Parijs-Roubaix. "De beslissing is al genomen", maakt Joxean 'Matxin' Fernandez duidelijk in een gesprek met Relevo. De ploeg weet dus al wat de plannen zijn.

UAE moet nog communiceren

De vraag is dan of die val in de Strade wel degelijk voor een wending in het verhaal heeft gezorgd of er toch vastgehouden is aan het oorspronkelijke idee. In elk geval zal er geen nieuwe wending meer volgen, aangezien ze bij UAE de knoop hebben doorgehakt. "De sportieve beslissing is meer dan genomen, maar de communicatie moet door het team nog worden gedaan."

Aan alles wat rond deze kwestie nog verschijnt, hoeft dus weinig belang gehecht worden, tot de officiële communicatie er is. "De rest is gewoon speculatie. Het communicatieteam is verantwoordelijk voor deze taak en ik wil niet ingaan op concepten waar ik niet op in zou moeten gaan. Maximaal respect voor het communicatieteam", wil 'Matxin' niets verklappen.

Iedereen benieuwd naar besluit Pogacar

Laat die communicatie dan maar snel komen, want iedereen is natuurlijk benieuwd naar wat Pogacar en zijn team besloten hebben.